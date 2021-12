Lukrative Liebe : Heiraten im Alter kann Vorteile haben

Berlin/Bonn Sich das Jawort: Das ist für viele Paare auch im Alter noch ein schöner Gedanke. Und eine Heirat kann nicht nur die Liebe besiegeln. Auch steuerlich oder erbrechtlich ist sie womöglich lukrativ.

Zum Heiraten ist man niemals zu alt. Und das Eheversprechen ist selbst im hohen Alter mehr als nur ein Ritual, das die Liebe besiegelt. Der Trauschein kann praktische Vorteile haben. Ein Überblick zeigt, wo man profitiert und an welchen Stellen man Vorsorge für den Ernstfall treffen sollte:

1. Steuererklärung

„Dieses Ehegattensplitting rechnet sich aber nur, wenn einer der Partner mehr verdient als der andere“, so Rott. In dem Fall bleibt also nach der Heirat mehr Geld als vor der Heirat.