Keine Kinder oder Spiele : Hochzeits-Tabus freundlich formulieren

Schwäbisch Gmünd Wer eine Hochzeit plant, hat meist genaue Vorstellungen davon. Dabei liebt nicht jeder ulkige Bräuche, Scherze und Überraschungen. Doch wie bringt man das den Gästen bei?

„Eltern, die ihre Kinder nicht zur Hochzeit mitbringen sollen, können ganz schön beleidigt sein und kommen dann eben auch nicht“, hat Takt- und Stil-Trainerin Susanne Helbach-Grosser aus Schwäbisch Gmünd beobachtet. Sie würde deshalb an Freunde zunächst persönlich herantreten und das Thema in etwa so ansprechen: „Ihr habt doch die Großeltern, zu denen die Kinder an dem Tag könnten. Oder? Denn wir wollen gern mit euch die Nacht durchtanzen.“ Ganz enge Freunde verstünden das dann auch. Schließlich sei das der Tag des Brautpaars - fertig!