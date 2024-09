Kastanien, Steine und Co. Hosentaschenschätze: Warum sammelt mein Kind tausend Dinge?

Schmidt: Nein. Das Einzige, was unseren Kindern ja oft fehlt, ist, dass sie sich nicht mehr wie die Jäger- und Sammlerkinder verhalten können. Sie wollen sammeln, jagen und töten, besonders so zwischen drei und vier. Und das Einzige, was ihnen oft bleibt bei uns, ist das Sammeln, weil unsere Kinder nicht mehr jagen und auch nicht mehr Feuer machen können. Insofern sollten wir ihnen das auf jeden Fall lassen.