Kein Stress : In Ruhe für den Ruhestand planen

In Ruhe für den Ruhestand planen

Wer rechtzeitig aktiv wird und gut plant, kann entspannt in Richtung Rente blicken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Bielefeld Vor der Rente gibt es noch eine Menge zu erledigen. Wer sich Hektik auf der Zielgeraden ersparen will, plant früh genug vor. Und auch vor dem berüchtigten Rentenloch braucht niemand Angst haben.

Bevor endlich Zeit für all das ist, was man schon immer machen wollte, sind viele Dinge zu klären. Da geht es um die finanzielle Absicherung, und im Job muss vielleicht ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin eingearbeitet werden. Manchem wird allein schon beim Gedanken an die Lebensschwelle Ruhestand mulmig.