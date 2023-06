Gewollt oder ungewollt Jede fünfte 45- bis 49-Jährige kinderlos

Mit Blick auf die Daten von 2022 zeigen sich deutliche regionale Unterschiede: So war die Quote in Westdeutschland (20 Prozent) deutlich höher als in Ostdeutschland (ohne Berlin) mit 14 Prozent. Schaut man auf die einzelnen Bundesländer, waren die Frauen im Alter zwischen 45 und 54 Jahren in den Stadtstaaten Hamburg (29 Prozent) und Berlin (25 Prozent) deutlich häufiger kinderlos als etwa in Thüringen, wo die Quote bei 13 Prozent lag.