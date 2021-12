Forsa-Umfrage : Jugendliche bezweifeln Chancengleichheit in der Bildung

Jugendliche bezweifeln Chancengleichheit in der Bildung

Junge Menschen glauben einer Umfrage zufolge mehrheitlich nicht an Chancengleichheit bei der Bildung. Einflussfaktoren, wie die Qualität der Schule und der Lehrer, landeten dabei ganz vorn. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin Bietet das deutsche Bildungssystem gleiche Chancen für alle? Laut einer Befragung machen viele Jugendliche vor allem an der Qualität der Schulen einen Unterschied fest.

Junge Menschen glauben einer Umfrage zufolge mehrheitlich nicht an Chancengleichheit bei der Bildung. Forsa hat diese Befragung wiederholt durchgeführt. Die aktuellen Werte sind die schwächsten seit der ersten Umfrage 2015.

In einer repräsentativen Forsa-Befragung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 14 und 21 Jahren stimmten 39 Prozent der Aussage zu, dass in Deutschland alle Kinder unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft die gleichen Chancen auf eine gute Bildung hätten. 59 Prozent sehen das nicht so.