Online-Dating trotz Isolation : Kann man das erste Date ersetzen?

Hamburg Wein, Pasta, jeder zündet vielleicht noch eine Kerze an - und macht den Video-Chat auf: Das Online-Dating ist vor neue Herausforderungen gestellt. Wie kann man das erste Date ersetzen?

Das Problem am Onlinedating ist immer die Distanz - und wie man den guten ersten Online-Kontakt ins wahre Leben holt. In der Corona-Krise und der sozialen Isolation ist das umso schwerer. Schließlich ist das Gebot der Stunde, möglichst wenig Kontakt zu anderen zu haben.

Trotzdem ist sich der Datingexperte Eric Hegmann sicher: „Man sollte sich auch keine Sorgen machen, dass der Kontakt verloren geht, nur weil man sich länger nicht treffen kann.“ Im Interview mit dem dpa-Themendienst gibt er Tipps zum Dating in Corona-Zeiten.

Sie beraten Singles in ihrem Verhalten beim Online-Dating. Hat sich dieses Ihrer Meinung nach mit der sozialen Isolation bereits verändert?

Eric Hegmann: Mein Eindruck ist: Auf den Plattformen ist viel los. In meinen Beratungsgesprächen höre ich außerdem, dass die Gespräche tiefsinniger geworden sind. Viele suchen jetzt erst recht nach Verbindung - sowieso eines der größten Bedürfnisse der Menschen.

Mit dem üblichen Small Talk in Chats zum anfänglichen Kennenlernen lässt sich die Verbindung aber nicht aufbauen, da geht es nur darum, abzuklären, ob man zueinander passt. In der jetzigen Situation hingegen werden Gespräche schon eher mal getragen von dem Wunsch nach emotionalem Austausch. Man fragt also beispielsweise nicht nur, welche Musik der andere mag, sondern warum er sie mag.