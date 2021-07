Ehrenrunde wegen Corona : Kind für die Wiederholung des Schuljahres stark machen

Peiting „Unser Kind wiederholt freiwillig die Klasse“: Pandemiebedingt nutzen viele Familien das Angebot des Wiederholungsjahrs. Das kann bei Kindern vorab für Bauchgrummeln sorgen. Wie kann man das nehmen?

Autsch! Ist für ein Kind klar, dass es ein Schuljahr - freiwillig oder unfreiwillig - wiederholen wird, ist das meist schmerzhaft. Kein Wunder, denn mit der Aussicht auf die Ehrenrunde klopfen so einige Ängste und Befürchtungen an.

Dazu kommt die große Ungewissheit, wie es in der neuen Klasse laufen wird. Finde ich Anschluss? Was, wenn ich abgelehnt werde? Dazu gesellen sich oftmals Gefühle der Scham oder des Versagens. „Sitzenbleiben kratzt für viele Kinder an ihrem Selbstwertgefühl - insbesondere wenn die Angst dazukommt, es im neuen Schuljahr wieder nicht zu packen“, so Wimmer. Kurz: Diese Kinder tragen in dieser Situation einen Rucksack auf dem Rücken, in dem Sorgen viel mehr wiegen als alle Schulbücher zusammen.