Piks bis Splitter : Kind in Schmerz-Momenten nicht überrumpeln

Kind in Schmerz-Momenten nicht überrumpeln

Bonn Es brennt beim Desinfizieren der Wunde am Knie und ziept beim Abreißen des Pflasters. Damit das Kind nicht zetert, wagen Eltern schon mal die Überraschungsattacke. Doch wie geht es besser?

Der geplante Piks beim Doktor, einen Wackelzahn ziehen oder einen Splitter entfernen. Es gibt Situationen, in denen Eltern im Vorhinein wissen, dass es dem Kind kurz wehtun wird.

Ist es dann okay, wenn man seinen kleinen Sprössling überrumpelt, um so Angst, Tränen oder Geschrei zu vermeiden?

Mit langem Ankündigen oder ausufernden Erklärungen müsse man so lange warten, bis das Kind in einem Alter ist, dass es alles versteht.

Handelt es sich noch um einen Säugling, habe sich der Still-Trick bewährt, so Schmidt. Während des „Eingriffs“ legt man das Baby also einfach an. „Das zeitgleiche Saugen der Muttermilch lenkt das Gehirn ab und wirkt schmerzstillend“, erklärt die Bestsellerautorin („Erziehen ohne Schimpfen“).