Hartnäckiger Mythos Kind schläft im Elternbett: Wird es dann unselbstständiger?

Im Alltag könnten Kinder, die allein schlafen als auch jene, die das Elternbett vorziehen, genauso selbstständig oder unselbstständig sein wie die jeweils anderen. Kinder legen da immer ihr eigenes Tempo an den Tag. Natürlich spiele auch die Persönlichkeit eine Rolle. „Eltern können aber die Selbstständigkeit in vielen Bereichen fördern und unterstützen, indem sie ihrem Kind so viel wie möglich zutrauen und selbst machen lassen“, rät die Expertin. Dabei sei ein Ansatz, Kinder spielerisch zu Eigenständigkeit zu motivieren.