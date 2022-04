Polizei warnt : Kinder sollten nicht ohne Aufsicht ins Internet

Hannover Pädophile nehmen häufig über Computerspiele Kontakt zu Kindern auf. Die Polizei warnt deshalb davor, Kinder unbeaufsichtigt im Netz surfen zu lassen.

So gebe es in Hannover kaum noch Fälle, bei denen Männer gezielt Kinder auf der Straße ansprechen. Beim sogenannten Grooming, also der gezielten Kontaktaufnahme von Erwachsenen mit Kindern in Missbrauchsabsicht in der virtuellen Welt dagegen gebe es eine „unglaublich hohe Dunkelziffer“, sagte Langwald. Kinder, die so etwas erlebten, würden oft niemandem davon erzählen.