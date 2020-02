Stars, Sport und Lifestyle : Kinder und Teenager interessieren sich meist für Soft News

Berlin Kinder und Jugendliche nutzen das Internet als natürliche Informationsquelle für ihre Interessen. Nachrichten und das aktuelle Weltgeschehen gehören für die meisten selten dazu.

Das zeigt eine Sonderauswertung der repräsentativen „EU Kids Online-Befragung“ von 2019, die von der Deutschen Telekom-Stiftung am Dienstag in Berlin veröffentlicht wurde.

15 Prozent konsumieren Nachrichten wenigstens einmal die Woche. Mit steigendem Alter nimmt die Nachrichtennutzung aber zu. In der Gruppe der 15- bis 17-Jährigen gaben immerhin 41 Prozent an, sich täglich, fast täglich oder mindestens einmal pro Woche über aktuelle Ereignisse zu informieren.

Von „Fridays for Future“ hat die große Mehrheit (83 Prozent) der befragten Kinder und Jugendlichen schon einmal gehört. 17 Prozent davon gaben an, auch schon einmal an einer „Fridays for Future“-Demonstration teilgenommen zu haben.