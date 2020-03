Feier ohne Weihwasser : Kinderwillkommensfeste statt Taufe

Langenfeld/Kirchdorf am Inn Ein schönes Familienfest, Paten fürs Leben und natürlich der Glaube: Es gibt viele Gründe für eine Taufe. Trotzdem sind Eltern oft hin- und hergerissen. Inzwischen etabliert sich eine Alternative.

Als Alternative hat sich inzwischen das Kinderwillkommensfest etabliert, eine frei gestaltete, private Familienfeier, in der das Kind „offiziell“ begrüßt wird. „Auch wenn die Eltern nicht in der Kirche sind, ist es ihnen wichtig, einen Moment inne zu halten und an das zu erinnern, was geschehen ist: die Geburt eines neuen Menschen“, sagt dazu der freie Redner Martin Lieske aus Langenfeld im Rheinland.