Psychologie Kindheitstrauma erkennen und überwinden

Bei einem Trauma, so erklärt Psychotherapeutin und Buchautorin Stefanie Stahl, versagen alle Stressregulationsfunktionen. „In solchen Momenten kann eine Person weder emotional noch physisch mit der Situation umgehen und erfährt einen Zustand vollständiger Hilflosigkeit.“ Menschen, die in ihrer Kindheit traumatisiert wurden, leiden oft unter einem fundamentalen Mangel an Sicherheitserfahrungen.