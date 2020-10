Praktisch oder peinlich? : Klamotten mit Geschwistern teilen

Mainz Das Shirt der Schwester, die Schuhe vom Bruder: Bei Geschwistern ist das Klamottenteilen Alltag. Das ist oft niedlich und praktisch - hat aber Grenzen. Und Eltern sollten diese unbedingt respektieren.

Mit mehreren Kindern gibt es meist richtig viel davon: Klamotten in allen Größen, die in unterschiedlichen Kisten auf ihren Einsatz warten. Den Schneeanzug vor drei Jahren? Kann die kleine Schwester noch anziehen. Die Strumpfhosen des älteren Bruders? Gehen auch noch.

„Kleider gehören nah zum Körper. Sie sind ein unglaublich wichtiger Teil der Identität eines Menschen. Das sollten Eltern auch schon bei Kleinkindern im Blick haben“, lautet die Erklärung von Ulrich Gerth. Er ist Diplom-Psychologe vom Beratungs- und Jugendhilfezentrum der Caritas in Mainz.

Silke Krämer ist Kinder- und Jugendcoach in Heidelberg. Auch sie findet, dass Kleidung bei Kindern etwas sehr Individuelles ist: „Es gibt verschiedene Sinnestypen. Wenn ein Kind eher visuell veranlagt ist, und gern enge Strumpfhosen und kurze Röcke trägt, dann muss das nicht unbedingt das Richtige für sein Geschwisterkind sein. Das zieht vielleicht lieber kuschelige Pullis an.“ Wenn Eltern diese Feinheiten außer Acht lassen, kann das Kinder in ihrem Wohlbefinden einschränken.

Denn vor allem bei älteren Kindern hat Kleidung nicht nur eine Schutzfunktion, sondern ist ein Ausdrucksmittel: Wer gerne in Baggy-Hosen herumläuft, oder knappe Oberteile trägt, dann ist das ein Zeichen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Peer-Gruppe. So sieht es Maria Schweizer-May, die als Familienberaterin beim Kinderschutzbund in Köln arbeitet.