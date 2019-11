Effektive Mikroorganismen : Kleine Bakterien - große Wirkung

Da es vielen Menschen wichtig ist, möglichst ohne Chemie zu leben, sind immer mehr Mittel mit sogenannten effektiven Mikroorganismen (kurz: EM) auf dem Markt erhältlich.

Dabei handelt es sich um mehr als ein natürliches Reinigungsmittel gegen Ungeziefer und Gerüche, auch im Garten oder bei den Balkonpflanzen können effektive Mikroorganismen für mehr Widerstandskraft sorgen. Die Einsatzgebiete der EM sind überaus vielseitig: Tierhalter reinigen zum Beispiel nicht nur die Wohnung mit EM gründlich, auch in der Katzentoilette sorgen diese lebenden Kulturen dafür, dass die Geruchsbildung auf ein Minimum reduziert wird. Viele Mütter waschen die Wäsche von Neugeborenen ebenfalls mit effektiven Mikroorganismen, da es bei diesen natürlichen, gesunden Mikroorganismen nicht zu Hautirritationen beim Baby kommt, wie dies häufig bei industriellen Waschmitteln und Weichspülern der Fall ist.

Aufgrund der hohen Vielfalt an Anwendungsgebieten wird es höchste Zeit, die kleinen Alleskönner einmal genau unter die Lupe zu nehmen. Im folgenden Artikel erfahren Sie, wie sich die effektiven Mikroorganismen zusammensetzen und wo Sie im Alltag überall unterstützen können.

Was sind effektive Mikroorganismen und wie wirken sie?

Bei der Zusammenstellung von effektiven Mikroorganismen werden vorrangig Bakterien und Pilzarten eingesetzt, welche auch in Nahrungsmitteln und der menschlichen Darmflora vorkommen. Wer effektive Mikroorganismen über das Internet bestellt, erhält meistens eine klare Lösung mit einem hoch wirksamen Mix aus:

- Hefepilzen (wie in Backhefe)

- Milchsäurebakterien (wie in probiotischen Nahrungsmitteln)

Die einzigartige Zusammenstellung wirkt antibakteriell, kann gegen Schimmelpilze eingesetzt werden und neutralisiert Säuren aus Tierurin. Die winzig kleinen Lebewesen unterstützen sich dabei gegenseitig in ihrer Funktion und koexistieren harmonisch miteinander in der Nährstofflösung. Mehr als Zucker wird dabei nicht benötigt, um die Kleinstlebewesen am Leben zu halten. Weder Chemikalien noch toxische Schadstoffe werden benötigt, um gesunde EM heranzuziehen.