Jede Krise bietet auch eine Chance : Kostengünstig durch die Krise

So lernen die Menschen beispielsweise in Krisen, mit ihrem Geld besser zu wirtschaften und allgemein sparsamer zu leben. Doch wie funktioniert das in Zeiten, in denen die wöchentlichen Sonderangebote in den Supermärkten keine so große Rolle mehr spielen und man sich nach Möglichkeit auf den Besuch eines einzigen Geschäfts beschränkt?

Do it yourself in Krisenzeiten

Sparen funktioniert zum Beispiel, indem man viel selbst macht und auf das Dienstleistungsangebot anderer verzichtet. Viele Menschen merken erst jetzt, wie kreativ und vielseitig sie sind. Sie lernen, dass es durchaus möglich ist, knuspriges Brot selbst zu backen, und dass die selbst gebackene Pizza besser schmeckt als jene aus dem Tiefkühlregal. Die Menschen nähen, flicken, malen und tapezieren. Sie bringen ihre Wohnung selbst in Schuss und den Garten auf Vordermann. Auch das Haareschneiden gelingt mit der richtigen Anleitung bald mühelos. Alles, was man selbst machen kann, spart am Ende bares Geld.

Preise online vergleichen

Es gibt Menschen, die von bestimmten Situationen profitieren. So existiert zum Beispiel ein Vorschlag des Wirtschaftsministers Peter Altmaier, vergünstigte Bürgerstromtarife jenen Menschen anzubieten, die in der Nähe von Windkraftanlagen wohnen. Da nicht jeder das Glück hat, ist es wichtig, nach anderen Alternativen zu suchen und beispielsweise hier die Tarife der einzelnen Stromanbieter miteinander zu vergleichen. Binnen kurzer Zeit erhält der Interessent einen Überblick über alle im jeweiligen Postleitzahlengebiet zur Verfügung stehenden Stromtarife. Der Stromvergleich hilft dabei, schnell und unkompliziert zu einem günstigeren Anbieter zu wechseln. Was mit dem Strom funktioniert, klappt auch mit anderen Dingen. Für fast alle Gebrauchsgegenstände, vom Kühlschrank über den Fernseher bis hin zum Aufstellpool, gibt es einen Preisvergleich. Wer bereits ein bestimmtes Produkt im Auge hat, findet so schnell den günstigsten Anbieter und spart ohne große Mühe viel Geld.

Nahrungsmittel selbst erzeugen

Wer einen Garten besitzt, ist in Krisenzeiten von Glück gesegnet. Hier lassen sich Radieschen, Rettiche, Tomaten, Salat und Beeren selbst ziehen. Noch besser ist es, wenn genug Platz zur Hühnerhaltung vorhanden ist. Aber auch Terrassen- und Balkonbesitzer können von eigenen Eiern profitieren. Wachteln benötigen weniger Platz und fühlen sich in einem geräumigen Käfig mit einer Fläche ab etwa drei Quadratmetern wohl. Im Vorfeld ist jedoch abzuklären, ob die Tierhaltung in Siedlungsgebieten überhaupt erlaubt ist. Das betrifft vor allem die Haltung von Hähnen, die laut krähen. Auch Stallhasen erleben in Krisenzeiten eine Renaissance. Vor weniger als hundert Jahren war es vielerorts üblich, Kaninchen und Geflügel zur Selbstversorgung zu ziehen. In schlechten Zeiten greifen viele Menschen auf die alten Traditionen zurück.

Sparen durch Vorratshaltung

Wer clever ist, nutzt die aktuellen Sonderangebote und kauft auf Vorrat ein. Klug ist es aber auch, Marmelade, Obst- und Gemüsekonserven selbst herzustellen und somit für den Winter vorzusorgen. Aus überschüssigem Obst lassen sich Säfte pressen. Wer zu viele Eier hat, stellt daraus mit Puderzucker und Weinbrand leckeren Eierlikör her. Auch die Kapazität des Gefrierschranks sollte man voll ausnutzen.

Tauschgeschäfte und gegenseitige Hilfe