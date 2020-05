Vorlesen für gelangweilte Kinder : Kostenlose Bücher für die Muße-Stunden

Das Log down unseres Landes in den Zeiten des Corona-Virus gibt so manchem Leser die Chance, wieder einmal zu einem schönen Buch zu greifen. Die Buchhandlungen sind geschlossen, der Versand kann einige Tage dauern, woher also schnell ein gutes neues Buch nehmen?

Einige Plattformen im Internet bieten aufregend zu lesendem Klassiker als Download als PDF ganz ohne Kosten, legal und sofort verfügbar an. Viele dieser Bücher, vor allem die Abenteuerromane, eignen sich ausgezeichnet zum Vorlesen für gelangweilte Kinder.

Literatur auf DigBib.Org

Ein interessantes Angebot zum legalen Download kostenloser Bücher bietet ein leidenschaftlicher Leser, der in seiner Internet-Bücherei Dutzende frei erhältlicher Bücher vor allem der klassischen Literatur listet. Für fleißige Englisch-Schüler finden sich sogar englischsprachige Romane wie der abenteuerliche Robinsohn Crusoe von Daniel Defoe, für Französisch-Spezialisten Honoré de Balsacs Eugénie Grandet. Seine aufregenden Erlebnisse bis zur Rettung sind schnell gelesen. Verfügbar sind für den Download kurze Erzählungen vom Romantiker Franz Grillparzer oder die packende "Verwandlung" von Franz Kafka, in der der verzweifelte und verwunderte Autor als Käfer in seinem Bett erwacht. Friedrich Schiller war im Gegensatz zu Goethe ein Revolutionär und seine Werke wie "Die Räuber" und "Wilhelm Tell" sind von packender Spannung mit sorgfältiger Charakterzeichnung. Auf fast 400 Seiten bringt Homer in der Ilias die Liebe des schönen Paris, die Verzweiflung des siegreichen Achilles und den Untergang Trojas in Versform zu Papier. Dies ist ohne Zweifel eines der ältesten, aber auch der schönsten Bücher überhaupt. Der traurige, aber zum Größten der Weltliteratur zählende Werther des unsterblichen Johann Wolfgang von Goethe wartet auf den Leser mit seiner leidenschaftlichen Liebe. Eine Reise nach Italien ersetzt die Lektüre der wenig bekannten Geschichte der Heidi-Autorin über den Silser und den Gardasee. Entzückend lebendig ist Effi Briests Erlebnisse von Theodor Fontane, erhebend und unterhaltend die Stücke von William Shakespeare. Möchten Sie preisgünstige Apple-Geräte einsetzen, gibt es hilfreiche Preisvergleichsportale. Die PDFs lassen sich auch auf das Handy laden.

PDF-Bücher auf zulu-ebooks.com

Kostenlose Literatur zum Download bietet die Ebook-Plattform Zulu. Hier werden andere Schwerpunkte gewählt, die in Richtung Abenteuer und Literatur des 19. Jahrhunderts gehen. Es kann ausgesucht werden, in welchem Format die Datei heruntergeladen werden soll. Ein bekannter Vertreter ist zum Beispiel James F. Cooper. Der Lederstrumpf-Autor war eine der Schlüsselfiguren der amerikanischen Romantik Literatur. Viele kennen den packenden Lederstrumpf-Romanzyklus, der von der Eroberung der Wildnis durch die ersten Siedler in Amerika und der Vernichtung der Indianer berichtet. Die Abenteuer von Lederstrumpf und vom letzten der Mohikaner sind für Kinder wie Erwachsene gleichermaßen überaus spannend. Einige haben schon in seinen spannenden Seefahrer-Romanen gelesen. Völliges Vergessen der Welt um den Leser herum versprechen die Abenteuerromane von Alexandre Dumas wie der Graf von Monte Christo, die Drei Musketiere und viele andere sind auch heute noch wunderschön zu lesen. Als Erinnerung an die in Paris so schwer beschädigte Kathedrale empfiehlt sich Dumas Glöckner von Notre Dame, der so mitreißend von der Liebe eines Krüppels zu einer vom Staat verfolgten Schönheit erzählt. Die Sherlock-Homes-Romane von Sir Artur Conan Doyle sind spannende Reisen in die Zeit. Die Abenteuerromane des Joseph Conrad wie Lord Jim, der Geheimagent oder der anti-kolonialistische Herr der Finsternis führen in eine atemberaubende Welt der Spannung. Auf dem Portal ist auch klassische Literatur des 20. Jahrhunderts wie die Romane von Robert Musil oder Märchen zu finden.

Weitere kostenfreie Literatur