Pflege-Tipp : Kritik am Pflegedienst wertschätzend formulieren

Kritik am Pflegedienst wertschätzend formulieren

Haben Pflegebedürftige oder Angehörige an dem Pflegedienst etwas auszusetzen, sollten sie die Kritik freundlich und sachlich anbringen. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn.

Rastatt Ein Pflegedienst ist in vielen Familien unersetzlich - aber auch nicht unfehlbar. Kritik und Verbesserungsvorschläge müssen daher manchmal sein, auch wenn es schwer fällt. Wie gelingt das am besten?

Der Ton macht die Musik. Das gilt auch dann, wenn Pflegebedürftige oder ihre Angehörigen Kritik am Pflegedienst üben wollen. Die Zeitschrift „Pflege und Familie“ (Ausgabe 1/2020) rät daher, in solchen Fällen möglichst sachlich und konstruktiv zu bleiben.

Zwei Punkte seien dabei besonders wichtig, so Gesprächstherapeutin Sandra Mantz in der Zeitschrift: Erstens sollte die Kritik immer wertschätzend formuliert sein. Es muss also klar sein, dass es bei einem Nein oder einem Verbesserungsvorschlag immer um die Sache, die Dienstleistung geht - und nicht um den Menschen, der sie ausübt.