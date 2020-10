Moderator aus Stoff : Kuscheltiere als Konfliktlöser einsetzen

Hamburg Die meisten Eltern kennen das: Wenn das Kind etwas falsch gemacht hat, gibt ein Wort schnell das andere und die Situation ist festgefahren. Vielleicht kann dann ein kuscheliger Moderator helfen?

An der Stelle könne ein Stofftier sehr gut als neutraler Moderator und Fragensteller fungieren. So lassen Eltern in dem Fall erstmal das Kuscheltier „fragen“, was los sei. Das erleichtere allen Beteiligten den Zugang zueinander, so Retz. „Denn es schafft spielerisch eine Brücke zwischen der Welt der Erwachsenen und der des Kindes.“