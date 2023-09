Herzschmerz Leidet Mann anders? Tipps zum Verarbeiten von Liebeskummer

Es ist auch keine gute Idee, auf Social-Media-Kanälen ständig zu schauen, was der oder die Ex gerade macht. Am besten ist es, dem einst so geliebten Menschen gleich ganz zu entfolgen, ihn zu blockieren, den Feed zu löschen. Es gibt dafür sogar Apps, die automatisch auf allen Fotos die betreffende Person entfernen können.