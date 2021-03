1,4 Prozent Prozent Anstieg : Männer häufiger in bezahlter Elternzeit

Männer häufiger in bezahlter Elternzeit

Zwar nehmen immer Männer Elternzeit, doch in der Regel bleiben sie für deutlich weniger Monate zu Hause als Mütter. Foto: Philipp Schulze/dpa

Wiesbaden Immer mehr Männer nehmen sich eine Auszeit, um sich daheim um den Nachwuchs zu kümmern. Doch hauptsächlich stecken nach wie vor die Frauen beruflich zurück. Ein Experte sieht noch einen großen Schritt zu gehen in Richtung Geschlechtergerechtigkeit.

Ihr Anteil an den Beziehern von Elterngeld betrug damit knapp ein Viertel: Rund 462.000 Männer und 1,4 Millionen Frauen erhielten die staatliche Leistung. Väter übernehmen in der Mehrzahl aber weiterhin nur den kleineren Teil der Arbeit daheim.

Während Frauen im Schnitt 14,5 Monate Elterngeld bezogen oder beziehen wollten, waren es bei den Männern 3,7 Monate. Diese Verteilung sei in den vergangenen Jahren praktisch konstant geblieben, teilte das Bundesamt mit.

Dies zeige, dass sich die traditionelle Rollenaufteilung hartnäckig halte, sagt der stellvertretende Leiter des Staatsinstituts für Familienforschung an der Universität Bamberg, Harald Rost. Nach wie vor schränkten hauptsächlich Mütter ihre Berufstätigkeit ein. Sie arbeiteten zu 73 Prozent in Teilzeit, Väter zu 7 Prozent. Da der Vater nach wie vor meist der Haupternährer sei, könnten viele Familien nicht vom Elterngeld leben, das sich aus dem Einkommen der Mutter errechnen würde. „Wenn man eine Gleichstellung möchte, ist noch ein großer Schritt zu gehen“, sagt Rost.

Dennoch habe sich die Rolle des Vaters gewandelt, wie der seit Jahren steigende Anteil der Väter an den Elterngeldbeziehern zeige. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie auf die Entwicklung hat, werde sich erst in zwei bis drei Jahren zeigen. „Es gibt Studien, die weisen darauf hin, dass die Mütter wieder stärker in ihre traditionelle Rolle gedrängt werden, es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass sich Väter aufgrund von Homeoffice mehr zuhause beteiligen“, sagt der Soziologe.