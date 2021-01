Drogenbeauftragte rät : Medienkosum bei Kindern auch in der Pandemie begrenzen

Berlin Die Schule findet online statt, das Treffen mit Freunden und die Klavierstunde ebenfalls. Kinder verbringen momentan viel Zeit vor dem Bildschirm. Ausufern sollte der Medienkonsum aber auch in der Pandemie nicht.

Beim Erlernen von Medienkompetenz sieht Ludwig auch die Eltern gefragt. „Ich sage immer: So wie kein Elternteil die Kinder einfach ins Wasser wirft und sagt „Jetzt schwimm halt los“, so sollten die Eltern auch ihre Kinder nicht alleine die digitale Welt erobern lassen. Begleiten, ein gutes Vorbild sein, zusammen genau hinschauen, was da vor einem so flimmert - das ist schon mal ein guter Anfang.“