Mehr Alleinerziehende und mehr Kita-Angebote im Osten

Bevölkerungsrückgang und mehr Alleinerziehende, aber auch mehr Betreuungsangebote für Mütter von Kleinkindern unterscheiden die ostdeutschen Bundesländer von den westlichen. dpa

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit Blick auf den Tag der Deutschen Einheit mitteilte, lebt fast jeder Fünfte der rund 82,8 Millionen Menschen in Deutschland im Osten.

Doch während in Westdeutschland im vergangenen Jahr rund 5 Millionen Menschen mehr lebten als zur Zeit der Wende, ging die Bevölkerungszahl in den neuen Bundesländern und Berlin um rund zwei Millionen Menschen zurück. Das ist ein Rückgang um elf Prozent, während im Westen die Bevölkerung um 8,2 Prozent zunahm.

Ost-West-Unterschiede gibt es auch bei den Alleinerziehenden und den Möglichkeiten, Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Während im Bundesdurchschnitt in jeder fünften Familie Kinder von einem Elternteil aufgezogen werden, liegt der Anteil Alleinerziehender im Osten bei 24,9 Prozent aller Familien.

Im Westen sind es 17,5 Prozent. Am niedrigsten war er in Baden-Württemberg mit 15,3 Prozent und in Bayern mit 16,2 Prozent, während in Berlin der Alleinerziehenden-Anteil mit 27,6 Prozent am höchsten war, gefolgt von Sachsen-Anhalt mit 25,6 Prozent.

Ob alleinerziehend oder nicht - wer als Mutter eines Kleinkinds schnell wieder in den Beruf zurückkehren will, findet im Osten mehr Betreuungsangebote. Bundesweit wurde 2017 jedes dritte Kind unter drei Jahren (33,1 Prozent) in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege betreut. Doch während die Betreuungsquote für diese Altersgruppe im früheren Bundesgebiet bei 28,8 Prozent lag, betrug sie in den neuen Ländern und Berlin 51,3 Prozent.

Auf Platz 1 lag Sachsen-Anhalt mit einer Betreuungsquote von 56,9 Prozent, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern (56,0 Prozent) und Brandenburg (55,8 Prozent). Die niedrigsten Betreuungsquoten hatten Nordrhein-Westfalen mit 26,3 Prozent, Bremen (26,4 Prozent) und Bayern (27,4 Prozent). Bei der Betreuungsquote der Kinder im Kindergartenalter gab es dagegen kaum regionale Unterschiede: Sie lag im früheren Bundesgebiet bei 93 Prozent, in den neuen Ländern und Berlin bei 94,8 Prozent.