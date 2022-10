Statistik : Mehr als 200.000 junge Menschen in Heim oder Pflegefamilie

Im vergangenen Jahr lebten in Deutschland rund 87.300 junge Menschen in einer Pflegefamilie. Foto: Arne Dedert/dpa

Wiesbaden Außerhalb der eigenen Familie zu leben ist für die meisten unvorstellbar. Für viele junge Menschen in Deutschland ist das aber Realität. Die Zahl der Betroffenen sinkt allerdings seit Jahren.

Im vergangenen Jahr lebten in Deutschland rund 122.700 ineinem Heim und 87.300 in einer Pflegefamilie, wie das StatistischeBundesamt am Donnerstag (27. Oktober) in Wiesbaden mitteilte. Das seien drei Prozent weniger als 2020. Die Zahl der Betroffenen sank damit den Statistikern zufolge das vierte Jahr in Folge. Das sei vor allem darauf zurückzuführen, dass ehemals unbegleitet eingereisteMinderjährige - etwa Geflüchtete - die Heime oder Pflegefamilien, indenen sie untergebracht waren, nun verstärkt wieder verlassen.