Psychologinnen-Tipps Mental Unload: So bekommen Sie den Kopf im Alltag frei

Was kochen wir heute? Wer geht zum Elternabend? Wann erledigen wir die Steuer? Und wohin geht der nächste Urlaub? Die Organisation des Familienlebens bringt viele Aufgaben mit sich - und viel Denkarbeit, damit der Alltag für alle funktioniert. „Dazu gehören auch die vielen emotionalen Aufgaben“, sagt die Psychologin Filomena Sabatella. Zum Beispiel das Nachfragen in der Familie: Wie war es in der Schule? Wie war dein Arbeitstag? Die Expertin forscht an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften zu Mental Load.