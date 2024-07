Nie persönlich gemeint Mit aggressivem Verhalten bei Alzheimer umgehen

Vielleicht können Sie herausfinden, was die Aggression ausgelöst hat und es abstellen. Und generell darauf achten, dass der Alltag des kranken Angehörigen so einfach wie möglich aussieht. Also bestimmte Abläufe beibehalten, in der Wohnung nichts umstellen, Termine früh genug ankündigen und Aggressionsauslöser wie grelles Licht oder zu viel Lärm reduzieren.