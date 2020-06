Spielzeuge mit kreativen Entfaltungsmöglichkeiten : Mit diesen Geschenken landen Sie bei Kindern einen Volltreffer

Werbung im TV, im Radio oder auch im Internet - unsere Umgebung ist voll von Werbemitteln, die uns aufzeigen wollen, welche Produkte wir unbedingt noch benötigen. Selbst für einen erwachsenen Meschen kann die kunterbunte Werbewelt manchmal so verlockend sein, dass er darauf hineinfällt und ein Produkt erwirbt, von dem er sich später die Frage stellt: "Wieso habe ich das erworben?".

Für Kinder, deren Blick noch vollkommen unklar ist, wirkt Werbung wie ein wahres Wunderland zum Glücklichsein. Gezielt werden auf Kindersendern Werbungen mit Spielzeugen, Süßigkeiten sowie unnützen Spieleaccessoires vollgepackt. Die Kleinen wollen alles haben, was Sie sehen und tragen diesen Wunsch an die Eltern weiter. Sie als Eltern, Verwandte oder Freunde der Familie müssen dann entscheiden, bei welchem Spielzeug es sich um pädagogisch wertvolle Unterhaltungsmöglichkeit handelt und von welchem Produkt besser die Finger gelassen werden.

Wenig Raum für die eigene Fantasie ist der erste Schritt in eine unentfaltete Persönlichkeit. Kinder müssen ihrer Vorstellungskraft freien Lauf lassen können, sollten sich beim Spielen nach eigenen Vorlieben austoben und neue Welten in ihrem Geist erschaffen. Viele Spielzeuge ermöglichen dies, durch nicht vorgeschriebene Geschichten, die Möglichkeit selbst zu bauen oder zu gestalten. Greifen Sie daher zu Bausätzen, die mit zahlreichen Steinen dazu beitragen, dass sich das Kind frei ausleben kann. Vermieden werden sollten Baukästen, die ein festes Ergebnis des Bauvorhabens vorschreiben. Bausteine regen die Vorstellungskraft der Kinder an. Aus einem einfachen grünen Bauelement wird ein Baum, ein Busch oder auch ein Teil des Vorgartens.

Faszinierend wie manche Drohnen meterhoch in die Lüfte schießen, sich selbst überschlagen und das dabei alles filmen. Sicherlich begeistern Drohnen die Kinder. Dennoch sollten Sie sich die Fragestellen, ob eine ferngesteuerte Drohne bereits das richtige Geschenk für den Nachwuchs ist. Die meisten Drohnen sind keine Spielzeuge. Die Technologie, welche sich hinter den Produkten verbirgt, ist filigran, kostet hunderte von Euro und bedarf einer feinfühligen Steuerung. Doch Sie müssen Ihren Nachwuchs nicht enttäuschen. Für Kinder eignen sich Quadrocopter, die auch im Haus geflogen werden dürfen. Dank einer besonders robusten Bauweise, dem Verzicht auf filigrane Bauteile sowie einer vereinfachten Steuerung machen es einige Anbieter möglich, dass selbst kleine Kinder unendlichen Spaß mit der Drohne haben. Hierbei ist es wichtig, dass sich die Geschwindigkeit der Drohne auf ein Minimum reduzieren lässt. Sie reagiert sehr langsam auf die Steuerung durch die Kinderhand, was einen sicheren Flug ermöglicht.

Last but not least kommt ein Geschenk, dem selbst viele Erwachsenen nicht widerstehen können. Zahlreiche Tierbabys landen jährlich als Geschenk unter dem Weihnachtsbaum. Ein Welpe oder ein Kätzchen in die Familie zu holen ist sicherlich eine wundervolle Idee. Doch das neue Familienmitglied eignet sich nicht als Geschenk.

Wenn sich Ihre Kinder nach einem vierbeinigen Kameraden sehnen, sollten Sie sich lieber für einen Besuch im Streichelzoo entscheiden. Einen ganzen Tag lang bekommt Ihr Nachwuchs zahlreiche vierbeinige Freunde, die gestreichelt, gefüttert sowie umsorgt werden wollen.