Studie mit Missklängen : Musik-Unterricht in Grundschulen in Gefahr?

Musik-Unterricht in Grundschulen in Gefahr?

Ein Junge spielt an einem Flügel. Foto: Hannibal Hanschke/dpa-Zentralbild/dpa.

Gütersloh Für die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern ist Musik wichtig, sagen Experten. Musikalische Bildung werde aber unterschätzt. Eine Studie schaut in die Grundschulen.

Musik ist einer Studie zufolge wichtig für die Persönlichkeitsbildung von Kindern, findet aber in den ersten Schuljahren zu wenig statt.

In den Grundschulen wird demnach zu selten Musikunterricht erteilt - und dann auch noch häufig „fachfremd“ von nicht dafür ausgebildeten Lehrkräften. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung hervor, die die Bertelsmann-Stiftung, der Deutsche Musikrat und die Landesmusikräte-Konferenz in Auftrag gegeben hatten. „Der musisch-ästhetische Bereich in der Grundschule ist sehr wichtig, wird aber total vernachlässigt“, heißt es dazu auch beim Grundschulverband.