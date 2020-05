Trotz Corona : Mutter darf Kind im Kinderschutzhaus besuchen

In einem Eilverfahren klagte die Mutter gegen das Kontaktverbot und bekam recht. Foto: picture alliance / Uli Deck/dpa/Illustration

Hamburg Sein Kind sehen zu dürfen, ist ein Grundrecht von Eltern. Es darf wegen der Corona-Pandemie nicht eingeschränkt werden und gilt auch dann, wenn das Kind in einer Einrichtung untergebracht ist.

Trotz Corona-Krise darf es Eltern nicht untersagt werden, ihre Kinder in Kinderschutzeinrichtungen zu besuchen. Vorgaben in einer Eindämmungsverordnung, den Besuch der Eltern ausnahmslos zu verbieten, sind rechtswidrig. Es verletzt die Eltern in ihren Grundrechten.