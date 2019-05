Freizeittipp : Naturkunde Museum Karlsruhe - ein Erlebnis für die ganze Familie

Das Naturkundemuseum Karlsruhe ist ein echtes Erlebnis und zwar für die ganze Familie. Hier wird die Naturwissenschaft zum Abenteuer. Das Museum bietet sowohl "ständige Ausstellungen" als auch "wechselnde Sonderausstellungen".

Sowohl das Vivarium mit den exotischen Tierarten als auch das sehr umfangreiche Angebot für Veranstaltungen (Erwachsene und Kinder) machen das Museum zu etwas Besonderem. Hier kann der Besucht die Schönheit und Vielfalt der Natur erforschen und entdecken. Die regionale und die internationale Fauna und Flora sind hier integriert. Das Museum ist ein staatliches Museum für Naturkunde und zählt zu den vielseitigsten Museen im naturkundlichen Bereich innerhalb Deutschlands. Hier kann der Museumsbesucher eintauchen in die exotischen Lebensräume und die Tiere aus der ganzen Welt bewundern sowie die Geheimnisse der Natur entdecken. Das Naturkundemuseum Karlsruhe ist in jedem Fall ein Besuch wert.

"Leben ist Vielfalt und Veränderung" - so lautet das Leitbild des Museums in Karlsruhe. Der Besucher kann stets faszinierende Ausstellungen besuchen und die Vielfalt der Natur entdecken. Viele Tierpräparate, seltene Fossilien, das Vivarium (lebende Tiere aus aller Welt), riesige Modelle und seltene Fossilien sind nur ein Teil der Ausstellungen.

Außerdem ist das staatliche Naturkundemuseum ein echtes Forschungsinstitut und es zählt zu den ganz großen naturwissenschaftlichen Museen der Forschung in Deutschland. Der Schwerpunkt sämtlicher Forschungen liegt in Karlsruhe in der "Erfassung der organismischen Vielfalt" der Erde. Die Arten werden beschrieben und klassifiziert in einem Ordnungssystem und die Ergebnisse werden dann an die Universitäten weitergeleitet. Das Museum in Karlsruhe hat zudem die Aufgabe, die allgemeine biologische Vielfalt (Biodiversität), das Vorkommen der Arten und die Verbreitung der Arten mit vielen Sammlungen zu dokumentieren.