Nur jeder Zweite hält Deutschland für kinderfreundlich

Deutschland, ein kinderfreundliches Land? Laut einer Forsa-Umfrage anlässlich des Weltkindertags am 20. September sieht das gerade mal jeder Zweite so. Das Deutsche Kinderhilfswerk hatte die Umfrage in Auftrag gegeben. dpa