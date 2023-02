Zu viel Zucker? : „Öko-Test“ nimmt Kinderlebensmittel unter die Lupe

Frankfurt/Main Babys und Kleinkinder brauchen nicht wirklich extra Gesüßtes. Deswegen sollte möglichst wenig Zucker auf ihrem Speiseplan stehen, raten Ernährungsexperten. Doch die Hersteller machen es ihnen schwer.

In fröhlichen Farben wollen sie Kinder zum Essen animieren: Quetschies und Babykekse, Tomatensaucen und Müslis oder freche Fruchtquark-Becherchen. Die Verbraucherschützer von „Öko-Test“ haben nun 40 dieser Kinderlebensmittel für die Ausgabe 03/2023 unter die Zucker-Lupe genommen.

Was die Öko-Tester besonders dreist finden: Viele Hersteller bewerben die Zuckerbomben als gesund. Dabei stecke in ihnen häufig mehr Zucker als in den vergleichbaren Produkten für Erwachsene. „Für Babys ausgelobte zuckrige Breie, Quetschies und Kekse sind ganz besonders problematisch, weil sie den Geschmack stark auf pappsüßes Essen prägen“, fasst es der Test zusammen.