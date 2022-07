Schulbeginn : Ohne Eile und mit Übung: So meistern Kinder den Schulweg

Ohne Eile und mit Übung: So meistern Kinder den Schulweg

Berlin Damit Kinder sicher alleine zur Schule laufen können, müssen Eltern die Wege vorher mit dem Nachwuchs üben - und dabei sollten sie ein paar Dinge beachten. Auch „Loslassen“ ist wichtig.

Bereits ab der ersten Klasse können Kinder in den meisten Fällen alleine zur Schule laufen. Damit das aber sicher klappt, müssen die Eltern mit ihnen den Schulweg zuvor intensiv trainieren, informiert die Deutsche Verkehrswacht (DVW).

Die Übungsläufe müssen rechtzeitig in oder am besten noch vor den Sommerferien beginnen und mehrmals wiederholt werden. „Dadurch prägen sich Kinder die Abläufe erst ein und können sicherer werden“, so DVW-Sprecher Heiner Sothmann.