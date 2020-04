Kinder und Homeoffice zugleich : Ohne Notbetreuung in Not: Was tun, wenn Familien leiden?

Ohne Notbetreuung in Not: Was tun, wenn Familien leiden?

Essen/Berlin Kinderbetreuung und Homeoffice lassen sich kaum vereinen, denn Kinder brauchen Ansprache. Die Belastung von Familien steigt mit dem Stress. Eltern sollten nicht versuchen in Allem perfekt zu sein.

Susanne Mierau ist Diplom-Pädagogin in Berlin, bloggt über Familienthemen und hat selbst drei Kinder. Sie rät, gegen den Kräftemangel zwar eine Tagesstruktur zu haben, aber auch bewusst loszulassen von früheren Glaubenssätzen wie „Unter der Woche darf mein Kind nicht fernsehen“. Zeiten einzuführen, in denen die Kinder - natürlich je nach Alter - etwas gucken oder Konsole spielen dürfen ist für Eltern die Zeit, in der sie selbst runterkommen können.

Fakt ist für Hermans: „Es wird eine Entlastung der Eltern in Form von Betreuung geben müssen, denn so geht es auf Dauer für Familien nicht weiter.“ Familien, in denen sich die Lage so zugespitzt hat, dass häusliche Gewalt droht oder eine große Verzweiflung besteht, rät Hermans dringend dazu, sich an eine Beratungsstelle zu wenden.