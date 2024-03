Gleichberechtigte Beziehungen Paartherapeutin rät: Dankeabende statt Aufrechnung

In einer gleichberechtigten Beziehung sollte man aber genau darüber sprechen, um diese unsichtbaren Listen sichtbar zu machen, rät die Expertin. Sie hat dafür eine Übung, die sie ihren Klienten-Paaren mit auf den Weg gibt. Dafür soll jeder am Abend mal sagen, wofür er oder sie dem anderen dankbar ist. Dabei zählt man mal auf, was man sieht, was der andere so alles den Tag über gemacht hat. „Und der andere ergänzt liebevoll, wenn er das Gefühl hat, da fehlen aber noch ein paar Dinge, an die ich gedacht habe oder die ich gemacht habe“, erklärt Anna Holfeld.