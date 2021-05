Studie : Pandemie belastet Schulkinder in Deutschland stark

Kiel Kinder und Jugendliche haben zwar ein geringeres Risiko, an Covid-19 schwer zu erkranken. Die Pandemie trifft sie aber dennoch mit voller Härte. Wie sich die Einschränkungen auf ihre Lebenszufriedenheit auswirken, zeigt eine Studie der DAK.

Grundlage der Studie ist eine Befragung von 14.000 Schulkindern der Klassen fünf bis zehn in dreizehn Bundesländern im Schuljahr 2020/21, die das Institut für Therapie- und Gesundheitsforschung in Kiel im Auftrag der Krankenkasse übernahm. Schulen in Hamburg, Bayern und dem Saarland waren nicht an der Umfrage beteiligt. Die DAK-Gesundheit ist mit 5,6 Millionen Versicherten die drittgrößte Krankenkasse Deutschlands.