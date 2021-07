Mit der Geduld am Ende : Pandemie-Frust: Jugend braucht dringend mehr Freiräume

Mit der Geduld am Ende

Jugendlichen fällt es immer schwerer, sich an die Corona-Regeln zu halten. Der Berliner Jugendforscher Klaus Hurrelmann fordert für sie daher mehr Freiräume. Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin Für junge Menschen sind die Einschränkungen in der Pandemie besonders schwer zu ertragen. Bei vielen haben sich über den langen Zeitraum Frust und Aggression angestaut. Wie damit umgehen?

Der Berliner Jugendforscher Klaus Hurrelmann hat im zweiten Pandemiesommer mehr Freiräume für junge Leute gefordert - auch nachts. „Das ist sehr, sehr einfallslos, was viele Städte und Kommunen da bisher auf die Reihe bekommen haben“, sagte Hurrelmann der Deutschen Presse-Agentur.

Noch deutlich mehr als andere Altersgruppen seien Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 12 und 22 Jahren am Ende ihrer Geduld. „Das ist eine Lebensphase, in der man raus muss, in der man sich erproben muss, Räume erobern.“