Streit um Risiken : Partnerschaft kann auch an Impf-Frage scheitern

Partnerschaft kann auch an Impf-Frage scheitern

Geht es in der Beziehung um Impfung oder Nicht-Impfung, wird es sehr schnell emotional. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Hamburg Kann eine Beziehung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften funktionieren? Ein Paartherapeut gibt Tipps, wie man sich darüber austauscht.

Er rät, nicht die eigenen Wünsche oder gar Anforderungen an den Partner in den Vordergrund zu stellen, sondern erst mal zu sagen: „Meine Ängste und Gefühle sind folgende:... Wie siehst du das?“ Wenn sich danach beide Partner zumindest schon mal einig sind, dass Ihnen die Situation Angst macht, haben sie etwas Gemeinsames. Dadurch ergeben sich in der Verhandlung mehr Möglichkeiten.