Kontakt halten : Pflege: Signale von Einsamkeit erkennen und ernstnehmen

Berlin Corona verschärft die Gefahr von sozialer Isolation, gerade bei Älteren und Pflegebedürftigen - und kann zu Einsamkeit führen. Doch auch in Pandemiezeiten gibt es Mittel und Wege zum Gegensteuern.

Worauf man achten sollte: Wirkt jemand traurig? Oder ist die Person sehr in der Mobilität eingeschränkt, sodass sie vielleicht ungewollt viel allein ist? Ansprechen ist der wichtigste Tipp in so einem Fall. Man sollte fragen, was sie oder er sich mit Blick auf die sozialen Kontakte wünscht, und bei der Umsetzung helfen. Vielleicht ist es auch sinnvoll, die Wohnsituation zu ändern.