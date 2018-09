später lesen „Rehacare“ Pflegemesse zeigt GPS-Gehstock und Sensor-Matratze FOTO: Christophe Gateau FOTO: Christophe Gateau Teilen

Äußerlich unterscheidet sich der Gehstock nicht von anderen. Doch er hat es buchstäblich in sich: In den Aluminium-Stock, der derzeit auf der Pflegemesse Rehacare in Düsseldorf vorgestellt wird, ist eine GPS-Funktion und ein Notrufsystem eingebaut. dpa