Angehörige brauchen oft Beratung : Pflegende Angehörige: Das steht Ihnen zu

Wenn Angehörige pflegebedürftig werden, ist dies immer eine Belastung für die ganze Familie. Viele Alltagsprobleme müssen gemeistert werden. Oft muss dies auch sehr schnell geschehen. Angehörige verlieren dann häufig den Überblick. Was pflegenden Angehörigen zusteht, zeigt dieser Artikel.

Gerade wenn Pflegebedürftige auf eigenen Wunsch von Angehörigen zuhause umsorgt werden, stellt das einen großen Zeitaufwand da. Wer geht einkaufen und wer putzt, wenn am Ende des Tages immer zu wenig Zeit bleibt? Schließlich geht der Alltag in den Familien weiter.

Wer Hilfe beim Putzen benötigt, kann ein Inserat für einen Haushaltshilfen Job online aufgeben . Bewerber können sich bequem melden und Angehörige erfahren Entlastung im Alltag. Dabei sind sie beim Einsatz von Minijobbern flexibel und können den Bedarf an die jetzige Situation anpassen.

Auch Ilona W. hatte nach der kurzfristigen Pflegebedürftigkeit ihres Mannes Hilfsbedarf. Nachdem ihr Mann einen Schlaganfall erlitten hatte, kam er in eine Rehamaßnahme. Danach wurde klar, dass er pflegebedürftig ist und betreut werden müsse. Ein Pflegeheim kam nicht in Frage, aber nach komplizierten Anträgen bei der Krankenkasse, ging es dann dank Putzkraft und Hilfe von Beratern auch zu Hause weiter.

Wenn angehörige krank sind oder für begrenzte Zeit ihre Angehörigen nicht betreuen können, kann die Verhinderungspflege in Anspruch genommen werden. Dabei bewilligt die Krankenkasse eine Pflegekraft, die die häusliche Pflege übernimmt.

Ist dies nicht möglich, können Pflegebedürftige für einen Zeitraum in der Kurzzeitpflege betreut werden. Dazu müssen sie aber in eine Pflegeeinrichtung.

Pflegedienste und karitative Einrichtungen müssen kostenlose Pflegekurse für Angehörige und Ehrenamtler zur Verfügung stellen. Hier werden in Praxiskursen, mit Videomaterial und in schriftlicher Form der richtige Umgang mit den Pflegebedürftigen erklärt und geübt.

Die Kurse können zuhause vor Ort oder in einer Einrichtung stattfinden. Für Personen, die sich nur über die Pflege informieren wollen, ist der Kurs ebenfalls offen. Allerdings müssen sie meist ein Entgelt bezahlen.

Angehörige brauchen oft Beratung. Die Pflegesituation kommt häufig überraschend. Zu diesem Zweck gibt es die Pflegeberatung, die meist über die Pflegestützpunkte abgewickelt wird. In der bundesweiten Liste der Pflegestützpunkte finden Angehörige kompetente Ansprechpartner, die auch bei lokalen Fragen behilflich sein können.

Die Pflegekasse, das Sozialamt und die Krankenkasse können finanzielle Mittel bewilligen. Dies ist aber je nach Fall unterschiedlich. Trotzdem sollten Angehörige unbedingt überall nachfragen und klären, was für ihre Angehörigen infrage kommt. So können Personen Unterstützung vom Sozialamt bekommen. Manchmal ist auch die Beantragung eines Schwerbehindertenausweises ratsam. Mit diesem bekommen der Betroffene und Begleitpersonen Vergünstigungen.

In einigen deutschen Städten gibt es Selbsthilfegruppen zum Thema Pflege. Sie sind besonders dann gefragt, wenn Angehörige zu vereinsamen drohen. Hier teilt man dieselben Sorgen und kann sich untereinander helfen.

Die Pflegekasse zahlt den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro an Angehörige. Die Leistungen müssen mit einer Rechnung belegbar sein. Welche Leistungen überhaupt anerkannt werden, ist in jedem Bundesland unterschiedlich und muss erfragt werden.