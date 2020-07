Klick-Tipps : Rassismus kindgerecht erklärt

Mainz Es ist nicht so ganz einfach Kindern zu erklären, warum Rassismus so gefährlich ist und welche schlimmen Folgen Rassismus haben kann. Es gibt Seiten, die Eltern mit Beispielen dabei helfen.

Viele Kinder sind sich unsicher, was Rassismus eigentlich bedeutet? Um das Thema für sie verständlicher zu machen und Eltern sowie pädagogische Fachkräfte bei Erklärungs-Ansätzen zu unterstützen, hat klick-tipps.net Kinderseiten ausgewählt, die Fragen behandeln, was genau Rassismus ist, wo Diskriminierung anfängt und was die Bewegung „Black Lives Matter“ ändern will.