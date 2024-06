Chat mit 1.000 Mitgliedern Riesige WhatsApp-Gruppen: Wo Gefahr für Kids lauert

„Komm in diese Gruppe und lade alle deine Freunde ein.“ Immer häufiger werden Kinder und Jugendliche dazu aufgefordert, ihre Kontakte zu WhatsApp-Gruppen hinzuzufügen. Dahinter verbirgt sich oft ein Umschlagplatz für teilweise illegale Inhalte - und das kann gefährlich sein, so Familiencoachin Kira Liebmann. Im Interview erklärt sie, was es mit diesen Gruppen auf sich hat - und wie man seine Kinder schützen kann.