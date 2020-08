Sauberer Haushalt: : Fünf Bereiche, die man beim Putzen schnell vergisst

Menschen haben unterschiedliche Bedürfnisse, was Sauberkeit angeht. Der eine saugt jeden Tag den Fußboden, dem anderen genügt es, das einmal alle zwei Wochen zu tun. Manch einer mistet regelmäßig aus und schätzt zuhause klare Strukturen. Ein anderer fühlt sich im gepflegten Chaos wohl.

Über die Frequenz des Putzens kann man sich also streiten - solange die Hygiene nicht darunter leidet. Auch in Bezug auf die Haushaltsgegenstände, die regelmäßig geputzt werden, gibt es verschiedene Präferenzen. Einige Bereiche werden bei der Hausarbeit jedoch gern vergessen.

Dass die Toilette regelmäßig geputzt werden muss, ist wohl jedem klar. Doch wie sieht es mit der Klobürste selbst aus? Auch sie sollte regelmäßig gereinigt werden, um Keime, Bakterien und unangenehme Gerüche zu entfernen. Dafür geben Sie einfach etwas WC-Reiniger in die Bürstenhalterung hinein - so wird sich die Klobürste mit jeder Nutzung gewissermaßen selbst reinigen, vorausgesetzt, Sie wechseln den Reiniger regelmäßig. Dennoch sollte die WC-Bürste regelmäßig durch ein neues Exemplar ersetzt werden, idealerweise alle sechs Monaten.

Vor allem Frauen kennen das Problem: In den Innenfächern der Handtasche sammeln sich Staub, Fussel und Krümel, daneben manchmal sogar Dinge, die man lange schon sucht und bereits aufgegeben hatte. Das Ausmisten wird dennoch in vielen Fällen immer weiter herausgeschoben. Dabei ist es gar nicht so schwer, den Innenraum der Handtasche sauber zu bekommen: Drehen Sie die Tasche um und schütten Sie den Inhalt aus. Krümel, Sand und Flecken bekommen Sie mit einem feuchten Mikrofasertuch und etwas mildem Spülmittel leicht entfernt, widerspenstigen Fusseln und Haaren rücken Sie mit einer Fusselbürste zu Leibe.

Vorhänge und Gardinen werden meist im Zuge eines umfangreichen Frühjahrsputzes in die Waschmaschine befördert. Doch was ist mit Badvorhängen, die täglich Feuchtigkeit und Nässe ausgesetzt sind und an deren Rändern sich schnell Schimmelflecken bilden? Im Idealfall werden sie bereits gereinigt, bevor es zu hässlichen Flecken kommt - das bedeutet nämlich, dass die Schimmelsporen sich bereits im Badezimmer verteilen konnten. Textil-Vorhänge lassen sich leicht in der Waschmaschine reinigen. Um besonders hartnäckige Flecken zu entfernen, geben Sie etwa 50 Gramm Natron zur Wäsche dazu. So werden Keime abgetötet und außerdem vergilbte Farben wieder aufgehellt.