Zukunftstage : Schüler wollen mehr Alltagskompetenz erlernen

Stuttgart Schüler sollen nach dem Willen der Bundesschülerkonferenz fitter in Alltagsthemen wie Steuern, Finanzen, Krankenkasse und erste eigene Wohnung werden. Ein von ehemaligen Schülern gegründeter Verein will dafür sogenannte Zukunftstage organisieren, bei denen Experten mit ihrem Fachwissen helfen.

„Indirektes Ziel des Zukunftstages ist es, eine Lücke in unserem Bildungssystem zu schließen“, sagte der Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Usamah Hammoud, in Stuttgart.

„Welche Versicherungen sind denn wirklich wichtig? Was ist eine Haftpflicht, was Berufsunfähigkeit? Warum ist private Altersvorsorge - gerade für uns junge Menschen - besonders wichtig?“, solche Fragen sollen laut Hammoud beantwortet werden. Ziel sei es, die Schüler handlungsfähiger zu machen, „wenn sie in das Leben entlassen werden“.

Die Bundesschülerkonferenz hatte in Pforzheim beschlossen, künftig mit dem Verein Initiative für wirtschaftliche Jugendbildung zu kooperieren. Ab 2020 wolle man mit dem Zukunftstag an rund 500 Schulen in ganz Deutschland gehen. Bereits in diesem Jahr hatte der Verein einzelne Aktionstage organisiert. Langfristiges Ziel sei es laut Bundesschülerkonferenz, diese Themen auch in den Lehrplänen zu verankern.