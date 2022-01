Muslimische Notfallbegleiter : Seelsorger können Menschen in akuten Krisen unterstützen

Köln Mehr als fünf Millionen Muslime leben in Deutschland. Auch sie brauchen in Krisen und Notlagen seelsorgerische Betreuung. Muslimische Notfallbegleiter sollen passgenau helfen - aber gibt es genug?

Hinterbliebene brauchen dann auch Hilfe für die Seele, Beistand in akuter Krise. Notfallseelsorger der Kirchen sind vor Ort. Und - seit einigen Jahren und in noch knapper Zahl - muslimische Notfallbegleiter. „Der Bedarf an sozialer und seelsorgerischer Betreuung in der muslimischen Community ist enorm“, sagt Melanie Miehl von der Christlich-Islamischen Gesellschaft (CIG) in Köln.