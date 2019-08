Feinwaschmittel oder Colorwaschmittel : Seide, Baumwolle, Leinen - welches Waschmittel für welche Kleidung?

Im heimischen Kleiderschrank hängt zumeist eine kunterbunte Mischung an Kleidungsstücken aus den verschiedensten Materialien. Dabei hat jeder Fasertyp seine ganz besonderen Eigenheiten. Um diesen gerecht zu werden, gibt es Spezialwaschmittel, die auf die unterschiedlichen Materialeigenschaften abgestimmt sind. Wann sollte welches Waschmittel zum Einsatz kommen?

Besonders empfindliche Materialien erfordern ein sanfteres Waschmittel. Spezielle Feinwaschmittel reinigen vor allem Wolle, Seide, Spitze oder andere ähnlich empfindliche Materialien. Wer sich unsicher ist, ob die Wäsche in die Waschmaschine darf, wirft einen Blick auf das eingenähte Wäscheetikett. Im Zweifel empfiehlt es sich, die Wäsche per Hand zu waschen - das ist am schonendsten.

Auch für Sport-, Funktions- und Outdoorbekleidung gibt es Spezialwaschmittel , die die hochwertigen Kunstfasern schonend reinigen und gleichzeitig pflegen. Wichtig beim Waschen von Sportbekleidung ist, keinen Weichspüler zu benutzen. Er verklebt nämlich die Fasern, sodass die Kleidung ihre typischen Eigenschaften verliert - etwa Atmungsaktivität und schnell zu trocknen. Wer seine Sportkleidung nicht am selben Tag wäscht, an dem er Sport getrieben hat, sollte sie zumindest kurz ausspülen, damit keine Keime und Gerüche entstehen.

Befinden sich hartnäckige Flecken auf der Kleidung, empfiehlt sich in den meisten Fällen die Verwendung eines Fleckenentferners. Sonnenmilch-Flecken und viele weitere Fleckenarten gehören damit der Vergangenheit an. Vorsicht ist jedoch bei empfindlichen Materialien geboten - im Zweifel ist es ratsam, das Fleckenmittel zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen. In vielen Fällen reicht es auch aus, die Kleidung mit dem ausgewählten Waschmittel vorzubehandeln, sie also einige Zeit in einer Schüssel mit Wasser und etwas Waschmittel einzuweichen.