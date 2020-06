Selbstexperimente für Kinder : Rutschen, Reiben, Schieben

Im Dynamikum in Pirmasens gibt es viele Experimente zu entdecken. Manche könnt ihr auch Zuhause nachbauen. Die genaue Anleitung und Erklärung für diesen Versuch findet ihr im Text. Foto: Dynamikum Pirmasens

Im Dynamikum Pirmasens kann man rennen, hüpfen, kurbeln und knobeln. Und wenn der Besuchstag vorbei ist? Einfach zuhause weitertüfteln! Der kleine Volksfreund zeigt euch ein weiteres Selbstmach-Experiment.

Kennt ihr die Pyramiden in Ägypten, diese riesigen Bauwerke, die spitz zulaufen? Bei ihrem Bau vor vielen Hunderten von Jahren gab es noch keine Autos oder Krane, so dass die Arbeiter sich etwas anderes überlegen mussten, um die schweren Steine zu transportieren – und sie hatten eine Idee: Sie hoben die Steine auf Kufen und schoben diese dann über Holzrollen an die gewünschte Stelle. Damit die Rollen durch die Reibung nicht heiß wurden, haben die Arbeiter sie mit Wasser abgekühlt.

Und diese Reibung ist überhaupt eine tolle Sache, schließlich haben unsere Urväter das Feuer „erfunden“, indem sie Holz oder Steine ganz fest und schnell aneinander gerieben haben.

Info Das Dynamikum in Pirmasens 160 Exponate gibt es im Dynamikum in Pirmasens – und an jedem einzelnen dieser (man könnte auch sagen) Ausstellungsstücke werdet ihr selber zum Forscher und Tüftler und geht auf Entdeckungsreise in die spannende Welt von Naturwissenschaft, Technik, Biomechanik und Sport. Hier können Kinder und Er­wach­sene span­nen­de Zusam­menhänge der Phy­sik spie­le­risch selbst er­for­schen. Fast ein Vier­tel­jahr war das Dy­na­mikum we­gen der Co­ro­na-Pan­de­mie ge­schlos­sen. Seit Mitte Juni ist es wieder geöffnet. Der Ein­tritt kos­tet für Kin­der 9,50 Eu­ro und für Er­wach­se­ne 11 Eu­ro. Pir­ma­sens liegt et­wa 1,5 Au­to­stun­den oder drei Stun­den Zug­fahrt von Trier ent­fernt. ACHTUNG! Vor einem Besuch im Dynamikum bitte auf alle Fälle unter www.dynamikum.de nachschauen, wie die aktuellen Öffnungszeiten sind! Diese können Corona-bedingt variieren.

Finde den Schwerpunkt

Im Bereich „Antritt“ im Dynamikum gibt es zu diesem Phänomen von Reibung und Haftung – denn ohne Reibung keine Haftung – ein Exponat namens „Stab“. Wer es ausprobiert, muss versuchen, den Schwerpunkt dieses Stabes in seiner Mitte zu finden. Ihr bringt eure beiden ausgestreckten Zeigefinger unter dem Stab langsam zusammen, ohne dass der Stab runterfällt, bis sich die Finger genau in der Mitte treffen. Das ist erstens gar nicht so einfach und zweitens werdet ihr sehen, dass ihr immer nur einen Finger hin zur Mitte bewegen könnt, der andere bleibt „stehen“ – und das abwechselnd.

Das kommt so: Der Stab liegt auf beiden Fingern und übt auf diese jeweils eine Gewichtskraft aus. Auf dem Finger, der näher am Schwerpunkt liegt, ist sie größer, auf dem weiter entfernten Finger jedoch kleiner. Es kann sich also nur der Finger bewegen, auf den die geringere Gewichtskraft wirkt. Und das ist je nach Entfernung vom Schwerpunkt mal der eine, mal der andere Finger.

Um dies zuhause auszuprobieren, braucht ihr ein Lineal, das nicht kürzer sein sollte als 30 Zentimeter, damit ihr den Effekt auch deutlich seht. Dabei ist es übrigens egal, ob es aus Plastik, Holz oder Metall besteht – es muss nur gerade sein.

