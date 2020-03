Da sein, anpacken, zuhören : Senioren in der Corona-Zeit helfen

Bonn Schon kleine Gesten können älteren Familienmitgliedern und Nachbarn das Leben erleichtern. Und häufig braucht man dafür nicht viel mehr als ein offenes Ohr.

Zum Beispiel mit Einkaufshilfe, sagt Barbara Stupp von der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen (Bagso). Dann müssen gefährdete Personen sich nicht unnötig in Supermarkt oder öffentlichen Verkehrsmitteln einem Ansteckungsrisiko aussetzen. „Sprechen Sie jemanden an und fragen, ob es etwas gibt, was erledigt werden kann“, sagt Stupp. Und es muss nicht nur die Einkaufshilfe sein. Stupps Rat: „Offen fragen, dann erfährt man am ehesten, wo Unterstützung gebraucht wird.“